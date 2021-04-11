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Олимпиада
Юлиан Поллерсбек
№30
Вратарь
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Команда
Лион
Гражданство
Германия
Дата рождения
16 авг. 1994 (26) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
франция. лига 1
франция. кубок
германия. кубок
германия. бундеслига
Сезон:
2020/2021
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
Лион
-:-
Анжер
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
22:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Лион
-
Анжер
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
Ланс
1 : 1
Лион
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 31 тур
Ланс
1
Лион
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
Лион
2 : 4
ПСЖ
21.03.2021
21 марта 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 30 тур
Лион
2
ПСЖ
4
был в запасе
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
Реймс
1 : 1
Лион
12.03.2021
12 марта 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Реймс
1
Лион
1
был в запасе
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
Лион
1 : 0
Ренн
03.03.2021
03 марта 2021
ср
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Лион
1
Ренн
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
Марсель
1 : 1
Лион
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 27 тур
Марсель
1
Лион
1
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Брест
2 : 3
Лион
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 26 тур
Брест
2
Лион
3
был в запасе
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
Лион
1 : 2
Монпелье
13.02.2021
13 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 25 тур
Лион
1
Монпелье
2
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
21:00
Лион
3 : 0
Страсбур
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 24 тур
Лион
3
Страсбур
0
был в запасе
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
Дижон
0 : 1
Лион
03.02.2021
03 февр. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 23 тур
Дижон
0
Лион
1
был в запасе
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
Лион
2 : 1
Бордо
29.01.2021
29 янв. 2021
пт
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 22 тур
Лион
2
Бордо
1
был в запасе
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
Сент-Этьен
0 : 5
Лион
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Сент-Этьен
0
Лион
5
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
Лион
0 : 1
Метц
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 20 тур
Лион
0
Метц
1
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
Ренн
2 : 2
Лион
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 19 тур
Ренн
2
Лион
2
был в запасе
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
Лион
3 : 2
Ланс
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
3
Ланс
2
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
Лион
3 : 0
Нант
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 17 тур
Лион
3
Нант
0
был в запасе
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020
19 дек. 2020
сб
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
был в запасе
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
Лион
2 : 2
Брест
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 15 тур
Лион
2
Брест
2
был в запасе
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
ПСЖ
0 : 1
Лион
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 14 тур
ПСЖ
0
Лион
1
был в запасе
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
Метц
1 : 3
Лион
06.12.2020
06 дек. 2020
вс
23:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 13 тур
Метц
1
Лион
3
был в запасе
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