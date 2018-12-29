Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Стефан Омеонга
№40
Полузащитник
Подписаться
Команда
Хиберниан
Гражданство
Бельгия
Дата рождения
27 марта 1996 (25) лет
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2018/2019
2017/2018
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
Дженоа
0 : 0
Фиорентина
29.12.2018
29 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
0
Фиорентина
0
был в запасе
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
Дженоа
3 : 1
Аталанта
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
3
Аталанта
1
был в запасе
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
Рома
3 : 2
Дженоа
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Рома
3
Дженоа
2
был в запасе
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
Дженоа
1 : 1
СПАЛ
09.12.2018
09 дек. 2018
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
СПАЛ
1
был в запасе
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:00
Торино
2 : 1
Дженоа
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Торино
2
Дженоа
1
был в запасе
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:30
Дженоа
1 : 1
Сампдория
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Дженоа
1
Сампдория
1
был в запасе
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:30
Дженоа
1 : 2
Наполи
85'
85'
85'
10.11.2018
10 нояб. 2018
сб
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
1
Наполи
2
был в запасе
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:00
Интер
5 : 0
Дженоа
03.11.2018
03 нояб. 2018
сб
17:00
минуты: 80' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
5
Дженоа
0
минуты: 80' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
Милан
2 : 1
Дженоа
31.10.2018
31 окт. 2018
ср
22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Милан
2
Дженоа
1
был в запасе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
Дженоа
2 : 2
Удинезе
28.10.2018
28 окт. 2018
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Дженоа
2
Удинезе
2
был в запасе
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
Ювентус
1 : 1
Дженоа
20.10.2018
20 окт. 2018
сб
19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Ювентус
1
Дженоа
1
был в запасе
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
Лацио
4 : 1
Дженоа
23.09.2018
23 сент. 2018
вс
16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Лацио
4
Дженоа
1
был в запасе