Рожерио (Рожерио да Силва)
№26
Защитник
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Команда
Сассуоло
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
13 янв. 1998 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
Интер
-:-
Сассуоло
07.04.2021 07 апр. 2021 ср 19:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Интер
-
Сассуоло
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
Сассуоло
2 : 2
Рома
87'
87'
87'
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Сассуоло
2
Рома
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
Торино
3 : 2
Сассуоло
17.03.2021 17 марта 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Торино
3
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
Сассуоло
3 : 2
Верона
13.03.2021 13 марта 2021 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Сассуоло
3
Верона
2
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
Удинезе
2 : 0
Сассуоло
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Удинезе
2
Сассуоло
0
был в запасе
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
Сассуоло
3 : 3
Наполи
03.03.2021 03 марта 2021 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Сассуоло
3
Наполи
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
Сассуоло
1 : 1
Болонья
20.02.2021 20 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сассуоло
1
Болонья
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
Кротоне
1 : 2
Сассуоло
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Кротоне
1
Сассуоло
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
Сассуоло
1 : 2
Специя
06.02.2021 06 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 21 тур
Сассуоло
1
Специя
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 21 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
Кальяри
1 : 1
Сассуоло
90'
90'
90'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 20 тур
Кальяри
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
Лацио
2 : 1
Сассуоло
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
Сассуоло
1 : 1
Парма
77'
77'
77'
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 17:00
минуты: 71' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Сассуоло
1
Парма
1
минуты: 71' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Аталанта
5 : 1
Сассуоло
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Аталанта
5
Сассуоло
1
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Сассуоло
1 : 2
Милан
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 13 тур
Сассуоло
1
Милан
2
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Фиорентина
1 : 1
Сассуоло
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1
Сассуоло
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
Сассуоло
1 : 0
Беневенто
11.12.2020 11 дек. 2020 пт 22:45
минуты: 83' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Сассуоло
1
Беневенто
0
минуты: 83' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
Рома
0 : 0
Сассуоло
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 83'
Италия. Серия А, 10 тур
Рома
0
Сассуоло
0
минуты: 1' - 83' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:00
Сассуоло
0 : 3
Интер
57'
57'
57'
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
0
Интер
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур