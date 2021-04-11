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Теннис
Олимпиада
Луис Фелипе
№27
Защитник
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Команда
Лацио
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
22 марта 1997 (24) года
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
лига чемпионов групповой этап
италия. кубок
лига европы групповой этап
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
Верона
-:-
Лацио
11.04.2021
11 апр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Верона
-
Лацио
-
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
Лацио
3 : 0
Рома
62'
62'
62'
15.01.2021
15 янв. 2021
пт
22:45
минуты: 1' - 69'
Италия. Серия А, 18 тур
Лацио
3
Рома
0
минуты: 1' - 69' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
Парма
0 : 2
Лацио
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
0
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Лацио
2 : 1
Фиорентина
43'
43'
43'
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 16 тур
Лацио
2
Фиорентина
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Милан
3 : 2
Лацио
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Милан
3
Лацио
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
Лацио
2 : 0
Наполи
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
22:45
минуты: 1' - 85'
Италия. Серия А, 13 тур
Лацио
2
Наполи
0
минуты: 1' - 85' / Италия. Серия А, 13 тур
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
Беневенто
1 : 1
Лацио
54'
54'
54'
15.12.2020
15 дек. 2020
вт
22:45
минуты: 1' - 59'
Италия. Серия А, 12 тур
Беневенто
1
Лацио
1
минуты: 1' - 59' / Италия. Серия А, 12 тур
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
Лацио
1 : 2
Верона
12.12.2020
12 дек. 2020
сб
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Лацио
1
Верона
2
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
Специя
1 : 2
Лацио
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 10 тур
Специя
1
Лацио
2
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 10 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:30
Лацио
1 : 1
Ювентус
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Лацио
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
Торино
3 : 4
Лацио
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 6 тур
Торино
3
Лацио
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 6 тур