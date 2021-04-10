Лука Мора
№6
Полузащитник
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Команда
Специя
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 мая 1988 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
Специя
-:-
Кротоне
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Специя
-
Кротоне
-
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Интер
2 : 1
Специя
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 73'
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2
Специя
1
минуты: 1' - 73' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Специя
2 : 2
Болонья
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Специя
2
Болонья
2
был в запасе
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:00
Кротоне
4 : 1
Специя
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Кротоне
4
Специя
1
был в запасе
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:00
Специя
0 : 0
Аталанта
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Специя
0
Аталанта
0
был в запасе
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
0 : 3
Специя
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 82' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Беневенто
0
Специя
3
минуты: 82' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Специя
1 : 4
Ювентус
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Специя
1
Ювентус
4
был в запасе
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
Парма
2 : 2
Специя
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Парма
2
Специя
2
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
Специя
2 : 2
Фиорентина
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Специя
2
Фиорентина
2
был в запасе
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
Милан
3 : 0
Специя
04.10.2020 04 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Милан
3
Специя
0
был в запасе
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
Удинезе
0 : 2
Специя
30.09.2020 30 сент. 2020 ср 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0
Специя
2
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:30
Специя
1 : 4
Сассуоло
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 13:30
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Специя
1
Сассуоло
4
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 2 тур