Микеле Кремонези
№21
Защитник
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Команда
Венеция
Гражданство
Италия
Дата рождения
15 апр. 1988 (32) года
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Лацио
0 : 0
СПАЛ
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
минуты: 56' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Лацио
0
СПАЛ
0
минуты: 56' - 90' / Италия. Серия А, 1 тур