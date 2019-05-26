Джакомо Полуцци
№17
Вратарь
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Команда
Гражданство
Италия
Дата рождения
25 февр. 1988 (33) года
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
СПАЛ
2 : 3
Милан
26.05.2019 26 мая 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 38 тур
СПАЛ
2
Милан
3
был в запасе
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:00
Удинезе
3 : 2
СПАЛ
18.05.2019 18 мая 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 37 тур
Удинезе
3
СПАЛ
2
был в запасе
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
СПАЛ
1 : 2
Наполи
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
СПАЛ
1
Наполи
2
был в запасе
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
СПАЛ
1 : 0
Лацио
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 22:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
СПАЛ
1
Лацио
0
был в запасе
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
Фрозиноне
0 : 1
СПАЛ
31.03.2019 31 марта 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Фрозиноне
0
СПАЛ
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
СПАЛ
2 : 1
Рома
16.03.2019 16 марта 2019 сб 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
СПАЛ
2
Рома
1
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
Интер
2 : 0
СПАЛ
10.03.2019 10 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Интер
2
СПАЛ
0
был в запасе
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
СПАЛ
1 : 2
Сампдория
03.03.2019 03 марта 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
СПАЛ
1
Сампдория
2
был в запасе