Филиппо Павони
№1
Вратарь
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Команда
Кьево
Гражданство
Италия
Дата рождения
8 авг. 1999 (21) год
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
Удинезе
1 : 2
Кьево
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 21:45
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
1
Кьево
2
был в запасе