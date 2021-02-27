Маттиа Бани
№13
Защитник
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Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 дек. 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
Специя
-:-
Парма
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
-
Парма
-
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
29'
29'
29'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
был в запасе
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
был в запасе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
был в запасе
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
13'
13'
13'
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
90'
90'
90'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:45
Фиорентина
1 : 1
Дженоа
07.12.2020 07 дек. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
84'
84'
84'
30.11.2020 30 нояб. 2020 пн 22:45
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 19:00
Дженоа
1 : 2
Торино
04.11.2020 04 нояб. 2020 ср 19:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Торино
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:45
Сампдория
1 : 1
Дженоа
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
Дженоа
0 : 2
Интер
86'
86'
86'
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур