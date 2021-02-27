Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Алисон Рамзес Бекер
Квинси Промес
Криштиану Роналду
Лионель Месси
Александр Кокорин
Неймар Да Силва
Джордан Хендерсон
Александр Головин
Бернарду Силва
Артем Дзюба
Рахим Стерлинг
Россия
Нидерланды
Китай
Ирландия
Новая Зеландия
Косово
Франция
США
Португалия
Англия
Кения
Краснодар
Спартак
Ливерпуль
Тамбов
Ювентус
Барселона
Манчестер Сити
Бавария
Зенит
Локомотив
Эвертон
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Маттиа Бани
№13
Защитник
Подписаться
Команда
Парма
Гражданство
Италия
Дата рождения
10 дек. 1993 (27) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
италия. серия а
италия. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
Специя
-:-
Парма
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Специя
-
Парма
-
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
Парма
2 : 2
Удинезе
29'
29'
29'
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Парма
2
Удинезе
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 23 тур
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
Верона
2 : 1
Парма
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 22 тур
Верона
2
Парма
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 22 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
Парма
0 : 3
Болонья
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
20:00
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 21 тур
Парма
0
Болонья
3
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 21 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 0
Кальяри
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Дженоа
1
Кальяри
0
был в запасе
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
Аталанта
0 : 0
Дженоа
17.01.2021
17 янв. 2021
вс
20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Аталанта
0
Дженоа
0
был в запасе
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
Дженоа
2 : 0
Болонья
09.01.2021
09 янв. 2021
сб
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 17 тур
Дженоа
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
Сассуоло
2 : 1
Дженоа
06.01.2021
06 янв. 2021
ср
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Сассуоло
2
Дженоа
1
был в запасе
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
Дженоа
1 : 1
Лацио
03.01.2021
03 янв. 2021
вс
17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Дженоа
1
Лацио
1
был в запасе
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
Специя
1 : 2
Дженоа
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Специя
1
Дженоа
2
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
Беневенто
2 : 0
Дженоа
13'
13'
13'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Беневенто
2
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
Дженоа
2 : 2
Милан
16.12.2020
16 дек. 2020
ср
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Дженоа
2
Милан
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
90'
90'
90'
13.12.2020
13 дек. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
22:45
Фиорентина
1 : 1
Дженоа
07.12.2020
07 дек. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
1
Дженоа
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
Дженоа
1 : 2
Парма
84'
84'
84'
30.11.2020
30 нояб. 2020
пн
22:45
минуты: 1' - 89'
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
1
Парма
2
минуты: 1' - 89' / Италия. Серия А, 9 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
Удинезе
1 : 0
Дженоа
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
1
Дженоа
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
Дженоа
1 : 3
Рома
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
17:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 7 тур
Дженоа
1
Рома
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 7 тур
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
19:00
Дженоа
1 : 2
Торино
04.11.2020
04 нояб. 2020
ср
19:00
минуты: 46' - 90'
Италия. Серия А, 3 тур
Дженоа
1
Торино
2
минуты: 46' - 90' / Италия. Серия А, 3 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:45
Сампдория
1 : 1
Дженоа
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Сампдория
1
Дженоа
1
был в запасе
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
Дженоа
0 : 2
Интер
86'
86'
86'
24.10.2020
24 окт. 2020
сб
19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 5 тур
Дженоа
0
Интер
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 5 тур
Показать все игры