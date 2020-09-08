Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Норвегия
Спартак
Зенит
Краснодар
Ливерпуль
Манчестер Сити
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Деян Илиев
№50
Вратарь
Подписаться
Команда
Арсенал
Гражданство
Македония
Дата рождения
25 февр. 1995 (26) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига наций. лига с
отбор че-2020
лига европы плей-офф
лига европы групповой этап
Сезон:
2020/2021
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
19:00
Грузия
1 : 1
Северная Македония
08.09.2020
08 сент. 2020
вт
19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Грузия
1
Северная Македония
1
был в запасе
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
Северная Македония
2 : 1
Армения
05.09.2020
05 сент. 2020
сб
16:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Северная Македония
2
Армения
1
был в запасе