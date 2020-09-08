Деян Илиев
№50
Вратарь
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Команда
Арсенал
Гражданство
Македония
Дата рождения
25 февр. 1995 (26) лет
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
Грузия
1 : 1
Северная Македония
08.09.2020 08 сент. 2020 вт 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 2 тур
Грузия
1
Северная Македония
1
был в запасе
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
Северная Македония
2 : 1
Армения
05.09.2020 05 сент. 2020 сб 16:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 1 тур
Северная Македония
2
Армения
1
был в запасе