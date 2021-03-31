Хисен Мемолла
№27
Защитник
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Команда
Хайдук
Гражданство
Албания
Дата рождения
3 июля 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Сан-Марино
0 : 2
Албания
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Сан-Марино
0
Албания
2
был в запасе
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
Албания
0 : 2
Англия
28.03.2021 28 марта 2021 вс 19:00
минуты: 1' - 59'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Албания
0
Англия
2
минуты: 1' - 59' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
Андорра
0 : 1
Албания
25.03.2021 25 марта 2021 чт 22:45
был в запасе
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 1 тур
Андорра
0
Албания
1
был в запасе