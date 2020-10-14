Дину Граур
№25
Защитник
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Команда
Гражданство
Молдова
Дата рождения
27 янв. 1994 (27) лет
Рост
175
Вес
66
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Молдавия
0 : 4
Словения
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 4 тур
Молдавия
0
Словения
4
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
Греция
2 : 0
Молдавия
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига С, 3 тур
Греция
2
Молдавия
0
был в запасе