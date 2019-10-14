Георгий Антон
№18
Полузащитник
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Команда
Шериф
Гражданство
Молдова
Дата рождения
27 янв. 1993 (28) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
Молдавия
0 : 4
Албания
14.10.2019 14 окт. 2019 пн 21:45
минуты: 1' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
Молдавия
0
Албания
4
минуты: 1' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 8 тур
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
Андорра
1 : 0
Молдавия
11.10.2019 11 окт. 2019 пт 21:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Андорра
1
Молдавия
0
был в запасе
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
Молдавия
1 : 4
Франция
22.03.2019 22 марта 2019 пт 22:45
был в запасе
Отбор ЧЕ-2020, 1 тур
Молдавия
1
Франция
4
был в запасе