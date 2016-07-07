Лаша Шергелашвили
№16
Защитник
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Команда
Гражданство
Грузия
Дата рождения
17 янв. 1992 (29) лет
Рост
172
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
07.07.2016 07 июля 2016 чт 18:00
Самтредиа
2 : 1
Габала
90'
90'
90'
07.07.2016 07 июля 2016 чт 18:00
90'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Самтредиа
2
Габала
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:00
Габала
5 : 1
Самтредиа
59'
59'
59'
30.06.2016 30 июня 2016 чт 20:00
59'
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Габала
5
Самтредиа
1
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд