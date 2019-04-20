Сванте Ингелссон
№39
Полузащитник
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Команда
Пескара
Гражданство
Швеция
Дата рождения
14 июня 1998 (22) года
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
Удинезе
1 : 1
Сассуоло
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Удинезе
1
Сассуоло
1
был в запасе
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
Лацио
2 : 0
Удинезе
17.04.2019 17 апр. 2019 ср 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 25 тур
Лацио
2
Удинезе
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 25 тур
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:00
Рома
1 : 0
Удинезе
13.04.2019 13 апр. 2019 сб 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Рома
1
Удинезе
0
был в запасе
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
Удинезе
3 : 2
Эмполи
07.04.2019 07 апр. 2019 вс 16:00
был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Удинезе
3
Эмполи
2
был в запасе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
Милан
1 : 1
Удинезе
02.04.2019 02 апр. 2019 вт 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 30 тур
Милан
1
Удинезе
1
был в запасе
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:00
Удинезе
2 : 0
Дженоа
30.03.2019 30 марта 2019 сб 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 29 тур
Удинезе
2
Дженоа
0
был в запасе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:00
Наполи
4 : 2
Удинезе
17.03.2019 17 марта 2019 вс 20:00
был в запасе
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
4
Удинезе
2
был в запасе
08.03.2019 08 марта 2019 пт 22:30
Ювентус
4 : 1
Удинезе
08.03.2019 08 марта 2019 пт 22:30
был в запасе
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
был в запасе
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
Удинезе
1 : 0
Кьево
17.02.2019 17 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Удинезе
1
Кьево
0
был в запасе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
Торино
1 : 0
Удинезе
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Торино
1
Удинезе
0
был в запасе
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:00
Удинезе
1 : 1
Фиорентина
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 17:00
был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1
Фиорентина
1
был в запасе