Роберт Мазань
№17
Защитник
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Команда
Тенерифе
Гражданство
Словакия
Дата рождения
9 февр. 1994 (27) лет
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
Чехия
2 : 0
Словакия
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 22:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 6 тур
Чехия
2
Словакия
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Словакия
1 : 0
Шотландия
78'
78'
78'
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 5 тур
Словакия
1
Шотландия
0
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Словакия
2 : 3
Израиль
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Лига наций. Лига В, 4 тур
Словакия
2
Израиль
3
минуты: 1' - 90' / Лига наций. Лига В, 4 тур