Ян Репас
№9
Полузащитник
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Команда
Кан
Гражданство
Словения
Дата рождения
19 марта 1997 (24) года
Рост
171
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
Ницца
0 : 1
Кан
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 21:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 33 тур
Ницца
0
Кан
1
был в запасе
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
Кан
0 : 5
Сент-Этьен
16.03.2019 16 марта 2019 сб 22:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 29 тур
Кан
0
Сент-Этьен
5
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
Ренн
3 : 1
Кан
10.03.2019 10 марта 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 28 тур
Ренн
3
Кан
1
был в запасе
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
Кан
0 : 1
Марсель
20.01.2019 20 янв. 2019 вс 19:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 21 тур
Кан
0
Марсель
1
был в запасе
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
Кан
2 : 2
Монпелье
26.09.2018 26 сент. 2018 ср 20:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 7 тур
Кан
2
Монпелье
2
был в запасе