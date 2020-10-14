Сигурд Ростед
№15
Защитник
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Команда
Сарпсборг 08
Гражданство
Норвегия
Дата рождения
22 июля 1994 (26) лет
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Норвегия
1 : 0
Северная Ирландия
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
был в запасе
Лига наций. Лига В, 4 тур
Норвегия
1
Северная Ирландия
0
был в запасе
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
Норвегия
4 : 0
Румыния
11.10.2020 11 окт. 2020 вс 19:00
был в запасе
Лига наций. Лига В, 3 тур
Норвегия
4
Румыния
0
был в запасе