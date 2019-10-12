Эли Нильсен
№6
Полузащитник
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Команда
Б36 Торсхавн
Гражданство
Фареры
Дата рождения
23 сент. 1992 (28) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 19:00
Фарерские острова
0 : 3
Румыния
82'
82'
82'
12.10.2019 12 окт. 2019 сб 19:00
минуты: 78' - 90'
Отбор ЧЕ-2020, 7 тур
Фарерские острова
0
Румыния
3
минуты: 78' - 90' / Отбор ЧЕ-2020, 7 тур