Мартин Миллер
№7
Полузащитник
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Команда
Флора
Гражданство
Эстония
Дата рождения
25 сент. 1997 (23) года
Рост
178
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
Грузия
0 : 0
Эстония
18.11.2020 18 нояб. 2020 ср 20:00
был в запасе
Лига наций. Лига С, 6 тур
Грузия
0
Эстония
0
был в запасе
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
Северная Македония
2 : 1
Эстония
15.11.2020 15 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 79' - 90'
Лига наций. Лига С, 5 тур
Северная Македония
2
Эстония
1
минуты: 79' - 90' / Лига наций. Лига С, 5 тур
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
Эстония
1 : 1
Армения
14.10.2020 14 окт. 2020 ср 21:45
минуты: 86' - 90'
Лига наций. Лига С, 4 тур
Эстония
1
Армения
1
минуты: 86' - 90' / Лига наций. Лига С, 4 тур