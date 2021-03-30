Данель Синани
№9
Полузащитник
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Команда
Дюделанж
Гражданство
Люксембург
Дата рождения
5 апр. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
Люксембург
1 : 3
Португалия
30.03.2021 30 марта 2021 вт 21:45
минуты: 1' - 87'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
Люксембург
1
Португалия
3
минуты: 1' - 87' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
Ирландия
0 : 1
Люксембург
53'
53'
53'
27.03.2021 27 марта 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур
Ирландия
0
Люксембург
1
минуты: 1' - 90' / Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 2 тур