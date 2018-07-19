Ивайло Димитров
№9
Нападающий
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Команда
Славия
Гражданство
Болгария
Дата рождения
26 марта 1989 (32) года
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.07.2018 19 июля 2018 чт 19:00
Славия
2 : 1
Ильвес
19.07.2018 19 июля 2018 чт 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Славия
2
Ильвес
1
был в запасе