Жоао Шмидт
№8
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Бразилия
Дата рождения
19 мая 1993 (27) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:00
Аталанта
0 : 1
Рома
20.08.2017 20 авг. 2017 вс 19:00
был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Аталанта
0
Рома
1
был в запасе