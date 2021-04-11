Родриго Бентанкур
№30
Полузащитник
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Команда
Ювентус
Гражданство
Уругвай
Дата рождения
25 июня 1997 (23) года
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ювентус
-:-
Дженоа
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Ювентус
-
Дженоа
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
Торино
2 : 2
Ювентус
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Торино
2
Ювентус
2
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
Ювентус
0 : 1
Беневенто
90'
90'
90'
21.03.2021 21 марта 2021 вс 17:00
минуты: 73' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Ювентус
0
Беневенто
1
минуты: 73' - 90' / Италия. Серия А, 28 тур
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
Ювентус
3 : 0
Специя
02.03.2021 02 марта 2021 вт 22:45
был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
3
Специя
0
был в запасе
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
Верона
1 : 1
Ювентус
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Верона
1
Ювентус
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 24 тур
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
Ювентус
3 : 0
Кротоне
22.02.2021 22 февр. 2021 пн 22:45
минуты: 1' - 70'
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
3
Кротоне
0
минуты: 1' - 70' / Италия. Серия А, 23 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
Наполи
1 : 0
Ювентус
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 72'
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
1
Ювентус
0
минуты: 1' - 72' / Италия. Серия А, 22 тур
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
Сампдория
0 : 2
Ювентус
37'
37'
37'
30.01.2021 30 янв. 2021 сб 20:00
минуты: 1' - 75'
Италия. Серия А, 20 тур
Сампдория
0
Ювентус
2
минуты: 1' - 75' / Италия. Серия А, 20 тур
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
Ювентус
2 : 0
Болонья
24.01.2021 24 янв. 2021 вс 14:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Ювентус
2
Болонья
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 19 тур
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
Интер
2 : 0
Ювентус
17.01.2021 17 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Интер
2
Ювентус
0
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 18 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
3 : 1
Сассуоло
35'
35'
35'
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 46'
Италия. Серия А, 17 тур
Ювентус
3
Сассуоло
1
минуты: 1' - 46' / Италия. Серия А, 17 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
Милан
1 : 3
Ювентус
60'
60'
60'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 22:45
минуты: 1' - 74'
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 74' / Италия. Серия А, 16 тур
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
Ювентус
4 : 1
Удинезе
03.01.2021 03 янв. 2021 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Ювентус
4
Удинезе
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 15 тур
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
Ювентус
0 : 3
Фиорентина
22.12.2020 22 дек. 2020 вт 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 14 тур
Ювентус
0
Фиорентина
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 14 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 22:45
Парма
0 : 4
Ювентус
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 22:45
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Парма
0
Ювентус
4
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 13 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
Ювентус
1 : 1
Аталанта
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 20:30
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
1
Аталанта
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 12 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
Дженоа
1 : 3
Ювентус
83'
83'
83'
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1
Ювентус
3
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 11 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
Ювентус
2 : 1
Торино
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 20:00
минуты: 1' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2
Торино
1
минуты: 1' - 90' / Италия. Серия А, 10 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:00
Беневенто
1 : 1
Ювентус
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:00
минуты: 62' - 90'
Италия. Серия А, 9 тур
Беневенто
1
Ювентус
1
минуты: 62' - 90' / Италия. Серия А, 9 тур
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
Ювентус
2 : 0
Кальяри
21.11.2020 21 нояб. 2020 сб 22:45
минуты: 85' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Ювентус
2
Кальяри
0
минуты: 85' - 90' / Италия. Серия А, 8 тур