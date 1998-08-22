Хосе Карлос Санчес
№31
Полузащитник
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Команда
Малага
Гражданство
Испания
Дата рождения
24 авг. 1998 (22) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 23:00
Малага
0 : 1
Эйбар
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0
Эйбар
1
был в запасе