Алекс Мула
№28
Полузащитник
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Команда
Малага
Гражданство
Испания
Дата рождения
23 июля 1996 (24) года
Рост
177
Вес
64
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
11.09.2017 11 сент. 2017 пн 22:00
Малага
1 : 3
Лас-Пальмас
11.09.2017 11 сент. 2017 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Малага
1
Лас-Пальмас
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 3 тур
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:15
Жирона
1 : 0
Малага
90'
90'
90'
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Жирона
1
Малага
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 2 тур
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 23:00
Малага
0 : 1
Эйбар
21.08.2017 21 авг. 2017 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Малага
0
Эйбар
1
был в запасе