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Олимпиада
Чема (Хосе Родригес)
№6
Защитник
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Команда
Хетафе
Гражданство
Испания
Дата рождения
3 марта 1992 (29) лет
Рост
189
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы плей-офф
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
Осасуна
0 : 0
Хетафе
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
19:30
минуты: 90' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Осасуна
0
Хетафе
0
минуты: 90' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
Хетафе
1 : 1
Эльче
21.03.2021
21 марта 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
1
Эльче
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
Хетафе
0 : 0
Атлетико
13.03.2021
13 марта 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Хетафе
0
Атлетико
0
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
Вальядолид
2 : 1
Хетафе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Вальядолид
2
Хетафе
1
был в запасе
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
Хетафе
3 : 0
Валенсия
27.02.2021
27 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Хетафе
3
Валенсия
0
был в запасе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
Бетис
1 : 0
Хетафе
19.02.2021
19 февр. 2021
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Бетис
1
Хетафе
0
был в запасе
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
Хетафе
0 : 1
Реал Сосьедад
14.02.2021
14 февр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 23 тур
Хетафе
0
Реал Сосьедад
1
был в запасе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
Реал
2 : 0
Хетафе
09.02.2021
09 февр. 2021
вт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Реал
2
Хетафе
0
был в запасе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
Севилья
3 : 0
Хетафе
06.02.2021
06 февр. 2021
сб
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Севилья
3
Хетафе
0
был в запасе
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
Хетафе
1 : 0
Уэска
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Уэска
0
был в запасе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
Эльче
1 : 3
Хетафе
11.01.2021
11 янв. 2021
пн
21:00
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Эльче
1
Хетафе
3
был в запасе
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
Хетафе
0 : 1
Вальядолид
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
0
Вальядолид
1
был в запасе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Атлетико
1 : 0
Хетафе
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Атлетико
1
Хетафе
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
Леванте
3 : 0
Хетафе
7'
7'
7'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Леванте
3
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:15
Хетафе
1 : 1
Атлетик
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
1
Атлетик
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:00
Эйбар
0 : 0
Хетафе
90'
90'
90'
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Эйбар
0
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:00
Хетафе
1 : 3
Вильярреал
08.11.2020
08 нояб. 2020
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
Валенсия
2 : 2
Хетафе
01.11.2020
01 нояб. 2020
вс
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 8 тур
Валенсия
2
Хетафе
2
был в запасе
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:30
Хетафе
0 : 1
Гранада
25.10.2020
25 окт. 2020
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Хетафе
0
Гранада
1
был в запасе
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