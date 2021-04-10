Робин Кох
№25
Защитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 июля 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
Манчестер Сити
-:-
Лидс
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
-
Лидс
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021 13 марта 2021 сб 15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
был в запасе
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Челси
3 : 1
Лидс
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 9'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Лидс
1
минуты: 1' - 9' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
Эвертон
0 : 1
Лидс
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:00
Кристал Пэлас
4 : 1
Лидс
07.11.2020 07 нояб. 2020 сб 18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
4
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 23:00
Лидс
1 : 4
Лестер Сити
02.11.2020 02 нояб. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 22:00
Лидс
0 : 1
Вулверхэмптон
19.10.2020 19 окт. 2020 пн 22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
Лидс
1 : 1
Манчестер Сити
03.10.2020 03 окт. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Лидс
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
Лидс
4 : 3
Фулхэм
19.09.2020 19 сент. 2020 сб 17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
4
Фулхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
Ливерпуль
4 : 3
Лидс
12.09.2020 12 сент. 2020 сб 19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ливерпуль
4
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур