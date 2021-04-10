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Теннис
Олимпиада
Робин Кох
№25
Защитник
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Команда
Лидс
Гражданство
Германия
Дата рождения
17 июля 1996 (24) года
Рост
190
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
англия. премьер-лига
лига наций. лига а
германия. бундеслига
отбор че-2020
германия. кубок
Сезон:
2020/2021
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
Манчестер Сити
-:-
Лидс
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
14:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Манчестер Сити
-
Лидс
-
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
Лидс
2 : 1
Шеффилд Юнайтед
03.04.2021
03 апр. 2021
сб
17:00
минуты: 90' - 90'
Англия. Премьер-лига, 30 тур
Лидс
2
Шеффилд Юнайтед
1
минуты: 90' - 90' / Англия. Премьер-лига, 30 тур
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
Лидс
0 : 0
Челси
13.03.2021
13 марта 2021
сб
15:30
был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Лидс
0
Челси
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Челси
3 : 1
Лидс
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
минуты: 1' - 9'
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
3
Лидс
1
минуты: 1' - 9' / Англия. Премьер-лига, 11 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
Эвертон
0 : 1
Лидс
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 10 тур
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
Лидс
0 : 0
Арсенал
22.11.2020
22 нояб. 2020
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Лидс
0
Арсенал
0
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 9 тур
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
18:00
Кристал Пэлас
4 : 1
Лидс
07.11.2020
07 нояб. 2020
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Кристал Пэлас
4
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 8 тур
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
Лидс
1 : 4
Лестер Сити
02.11.2020
02 нояб. 2020
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1
Лестер Сити
4
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 7 тур
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
Лидс
0 : 1
Вулверхэмптон
19.10.2020
19 окт. 2020
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 5 тур
Лидс
0
Вулверхэмптон
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 5 тур
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
Лидс
1 : 1
Манчестер Сити
03.10.2020
03 окт. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Лидс
1
Манчестер Сити
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 4 тур
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
Шеффилд Юнайтед
0 : 1
Лидс
27.09.2020
27 сент. 2020
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Шеффилд Юнайтед
0
Лидс
1
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 3 тур
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
Лидс
4 : 3
Фулхэм
19.09.2020
19 сент. 2020
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лидс
4
Фулхэм
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 2 тур
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:30
Ливерпуль
4 : 3
Лидс
12.09.2020
12 сент. 2020
сб
19:30
минуты: 1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Ливерпуль
4
Лидс
3
минуты: 1' - 90' / Англия. Премьер-лига, 1 тур