Иван Альехо
№14
Нападающий
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Команда
Кадис
Гражданство
Испания
Дата рождения
10 февр. 1995 (26) лет
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:30
Кадис
2 : 1
Валенсия
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 19:30
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
2
Валенсия
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021 21 марта 2021 вс 18:15
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 28 тур
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:00
Алавес
1 : 1
Кадис
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1
Кадис
1
был в запасе
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
Кадис
1 : 0
Эйбар
06.03.2021 06 марта 2021 сб 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1
Эйбар
0
был в запасе
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 18:15
минуты: 82' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
минуты: 82' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
82'
82'
82'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 16:00
минуты: 62' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
минуты: 62' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021 15 февр. 2021 пн 23:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
был в запасе
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
был в запасе
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
был в запасе
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
19.01.2021 19 янв. 2021 вт 21:00
минуты: 75' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
минуты: 75' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 18:15
Кадис
3 : 1
Алавес
10.01.2021 10 янв. 2021 вс 18:15
был в запасе
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3
Алавес
1
был в запасе
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
Кадис
0 : 0
Вальядолид
27'
27'
27'
29.12.2020 29 дек. 2020 вт 23:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0
Вальядолид
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 16 тур
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
Бетис
1 : 0
Кадис
24.12.2020 24 дек. 2020 чт 0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1
Кадис
0
был в запасе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:30
Кадис
0 : 2
Хетафе
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0
Хетафе
2
был в запасе
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020 14 дек. 2020 пн 23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 13 тур
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
Кадис
2 : 1
Барселона
05.12.2020 05 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 80' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
2
Барселона
1
минуты: 80' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:00
Эльче
1 : 1
Кадис
28.11.2020 28 нояб. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1
Кадис
1
был в запасе
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 18:15
Кадис
0 : 1
Реал Сосьедад
22.11.2020 22 нояб. 2020 вс 18:15
минуты: 57' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Кадис
0
Реал Сосьедад
1
минуты: 57' - 90' / Испания. Примера, 10 тур