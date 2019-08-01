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Евро-2020
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Олимпиада
Хали Тиам
№23
Полузащитник
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Команда
Левски
Гражданство
Сенегал
Дата рождения
7 янв. 1994 (27) лет
Рост
186
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига европы квалификация
россия. премьер-лига
Сезон:
2019/2020
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
Левски
0 : 4
АЕК
01.08.2019
01 авг. 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
Левски
0
АЕК
4
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
АЕК
3 : 0
Левски
25.07.2019
25 июля 2019
чт
18:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 2 раунд
АЕК
3
Левски
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 2 раунд
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
Левски
2 : 0
Ружомберок
18.07.2019
18 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Левски
2
Ружомберок
0
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
Ружомберок
0 : 2
Левски
11.07.2019
11 июля 2019
чт
19:30
минуты: 1' - 90'
Лига Европы Квалификация, 1 раунд
Ружомберок
0
Левски
2
минуты: 1' - 90' / Лига Европы Квалификация, 1 раунд