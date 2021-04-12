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Олимпиада
Брайс Мендес
№23
Полузащитник
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Команда
Сельта
Гражданство
Испания
Дата рождения
7 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2019/2020
2018/2019
2017/2018
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
Сельта
-:-
Севилья
12.04.2021
12 апр. 2021
пн
22:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Сельта
-
Севилья
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
15:00
Алавес
1 : 3
Сельта
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1
Сельта
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
20.03.2021
20 марта 2021
сб
18:15
Сельта
1 : 3
Реал
20.03.2021
20 марта 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 84'
Испания. Примера, 28 тур
Сельта
1
Реал
3
минуты: 1' - 84' / Испания. Примера, 28 тур
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:00
Сельта
0 : 0
Атлетик
14.03.2021
14 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Атлетик
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:00
Уэска
3 : 4
Сельта
07.03.2021
07 марта 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 74'
Испания. Примера, 26 тур
Уэска
3
Сельта
4
минуты: 1' - 74' / Испания. Примера, 26 тур
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:00
Сельта
1 : 1
Вальядолид
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Сельта
1
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
Сельта
3 : 1
Эльче
45'
53'
45'
53'
45'
53'
12.02.2021
12 февр. 2021
пт
23:00
45'
минуты: 1' - 76'
Испания. Примера, 23 тур
Сельта
3
Эльче
1
минуты: 1' - 76' / Испания. Примера, 23 тур
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
Атлетико
2 : 2
Сельта
08.02.2021
08 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Атлетико
2
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:30
Гранада
0 : 0
Сельта
24'
24'
24'
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 21 тур
Гранада
0
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 21 тур
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:30
Сельта
1 : 1
Эйбар
9'
66'
9'
66'
9'
66'
24.01.2021
24 янв. 2021
вс
20:30
9'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
Бетис
2 : 1
Сельта
20.01.2021
20 янв. 2021
ср
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
2
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
Сельта
0 : 4
Вильярреал
58'
58'
58'
08.01.2021
08 янв. 2021
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Сельта
0
Вильярреал
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
Реал
2 : 0
Сельта
10'
10'
10'
02.01.2021
02 янв. 2021
сб
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал
2
Сельта
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
Сельта
2 : 1
Уэска
30.12.2020
30 дек. 2020
ср
21:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Сельта
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
Хетафе
1 : 1
Сельта
23.12.2020
23 дек. 2020
ср
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Хетафе
1
Сельта
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
16:00
Сельта
2 : 0
Алавес
19', 80'
19', 80'
19', 80'
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
16:00
19', 80'
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Сельта
2
Алавес
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
14.12.2020
14 дек. 2020
пн
23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
45'
45'
45'
14.12.2020
14 дек. 2020
пн
23:00
45'
минуты: 1' - 77'
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
минуты: 1' - 77' / Испания. Примера, 13 тур
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
Атлетик
0 : 2
Сельта
04.12.2020
04 дек. 2020
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Атлетик
0
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:30
Сельта
3 : 1
Гранада
29.11.2020
29 нояб. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Сельта
3
Гранада
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
Севилья
4 : 2
Сельта
21.11.2020
21 нояб. 2020
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
4
Сельта
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 10 тур
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