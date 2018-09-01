Деян Больевич
№90
Защитник
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Команда
Луч
Гражданство
Черногория
Дата рождения
30 мая 1990 (30) лет
Рост
183
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 11:00
Луч
0 : 1
Мордовия
01.09.2018 01 сент. 2018 сб 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 9 тур
Луч
0
Мордовия
1
был в запасе
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 11:00
СКА-Хабаровск
0 : 0
Луч
26.08.2018 26 авг. 2018 вс 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 8 тур
СКА-Хабаровск
0
Луч
0
был в запасе
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
Луч
3 : 0
Армавир
12.08.2018 12 авг. 2018 вс 11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
3
Армавир
0
был в запасе
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 10:00
Луч
0 : 0
Балтика
04.08.2018 04 авг. 2018 сб 10:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 4 тур
Луч
0
Балтика
0
был в запасе
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
Ротор
1 : 0
Луч
22.07.2018 22 июля 2018 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 2 тур
Ротор
1
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 2 тур
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
Луч
0 : 1
Химки
17.07.2018 17 июля 2018 вт 12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 1 тур
Луч
0
Химки
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 1 тур