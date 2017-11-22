Лента
Матч-центр
Мой гол
Виды спорта:
Коронавирус
Футбол
MMA
Фигурное катание
Хоккей
Баскетбол
Бокс
Кино
Формула 1
Музыка
Политика
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Лента
Матч-центр
Мой гол
Коронавирус
Материалы
Новости
Футбол
Материалы
Новости
Матчи
Муктар Дьякаби
Златан Ибрагимович
Криштиану Роналду
Ивица Олич
Квинси Промес
Александр Соболев
Лионель Месси
Лука Модрич
Артем Дзюба
Филипе Силва
Эден Азар
Россия
Словакия
Германия
Сербия
Косово
Нидерланды
США
Мальта
Франция
Бельгия
Исландия
Спартак
Зенит
Краснодар
Манчестер Сити
Ливерпуль
Локомотив
Тамбов
ЦСКА
Бавария
Реал
Барселона
РПЛ
Лига чемпионов
Лига Европы
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Кубок России
ФНЛ
Кубок Англии
MMA
Материалы
Новости
Фигурное катание
Материалы
Новости
Хоккей
Материалы
Новости
Баскетбол
Материалы
Новости
Бокс
Материалы
Новости
Кино
Материалы
Новости
Формула 1
Материалы
Новости
Музыка
Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Оливер Пражновски
№21
Защитник
Подписаться
Команда
Луч
Гражданство
Словакия
Дата рождения
15 февр. 1991 (30) лет
Рост
187
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
россия. фнл
Сезон:
2017/2018
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
Луч
4 : 2
Тюмень
22.11.2017
22 нояб. 2017
ср
13:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 25 тур
Луч
4
Тюмень
2
был в запасе
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
Сочи
3 : 2
Луч
90'
90'
90'
18.11.2017
18 нояб. 2017
сб
18:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 24 тур
Сочи
3
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 24 тур
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
8:00
Луч
1 : 1
Химки
04.11.2017
04 нояб. 2017
сб
8:00
минуты: 1' - 68'
Россия. ФНЛ, 21 тур
Луч
1
Химки
1
минуты: 1' - 68' / Россия. ФНЛ, 21 тур
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
15:00
Авангард
1 : 2
Луч
14.10.2017
14 окт. 2017
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 18 тур
Авангард
1
Луч
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 18 тур
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
17:00
Кубань (ЛФЛ)
0 : 0
Луч
07.10.2017
07 окт. 2017
сб
17:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 17 тур
Кубань (ЛФЛ)
0
Луч
0
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 17 тур
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Ротор
30.09.2017
30 сент. 2017
сб
11:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 16 тур
Луч
1
Ротор
1
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 16 тур
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 1
Зенит-2
16.09.2017
16 сент. 2017
сб
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 14 тур
Луч
1
Зенит-2
1
был в запасе
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
12:00
Луч
0 : 2
Сибирь
14.08.2017
14 авг. 2017
пн
12:00
минуты: 1' - 90'
Россия. ФНЛ, 8 тур
Луч
0
Сибирь
2
минуты: 1' - 90' / Россия. ФНЛ, 8 тур
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:00
Тюмень
1 : 2
Луч
09.08.2017
09 авг. 2017
ср
17:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 7 тур
Тюмень
1
Луч
2
был в запасе
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
Луч
1 : 2
Сочи
05.08.2017
05 авг. 2017
сб
11:00
был в запасе
Россия. ФНЛ, 6 тур
Луч
1
Сочи
2
был в запасе