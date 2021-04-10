Иньиго Кордоба
№17
Полузащитник
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Команда
Алавес
Гражданство
Испания
Дата рождения
13 марта 1997 (24) года
Рост
179
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:15
Атлетик
-:-
Алавес
10.04.2021 10 апр. 2021 сб 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Атлетик
-
Алавес
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 15:00
Алавес
1 : 3
Сельта
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 15:00
минуты: 69' - 90'
Испания. Примера, 29 тур
Алавес
1
Сельта
3
минуты: 69' - 90' / Испания. Примера, 29 тур
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
Атлетико
1 : 0
Алавес
21.03.2021 21 марта 2021 вс 20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетико
1
Алавес
0
был в запасе
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:00
Алавес
1 : 1
Кадис
13.03.2021 13 марта 2021 сб 16:00
минуты: 79' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1
Кадис
1
минуты: 79' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
Бетис
3 : 2
Алавес
08.03.2021 08 марта 2021 пн 23:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Бетис
3
Алавес
2
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
Алавес
0 : 1
Осасуна
27.02.2021 27 февр. 2021 сб 20:30
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 25 тур
Алавес
0
Осасуна
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 25 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 18:15
Реал Сосьедад
4 : 0
Алавес
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 18:15
минуты: 1' - 57'
Испания. Примера, 24 тур
Реал Сосьедад
4
Алавес
0
минуты: 1' - 57' / Испания. Примера, 24 тур
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
Барселона
5 : 1
Алавес
13.02.2021 13 февр. 2021 сб 23:00
минуты: 1' - 46'
Испания. Примера, 23 тур
Барселона
5
Алавес
1
минуты: 1' - 46' / Испания. Примера, 23 тур
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
Алавес
1 : 0
Вальядолид
05.02.2021 05 февр. 2021 пт 23:00
минуты: 60' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Алавес
1
Вальядолид
0
минуты: 60' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Барселона
2 : 1
Атлетик
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Барселона
2
Атлетик
1
был в запасе
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
Атлетик
5 : 1
Хетафе
25.01.2021 25 янв. 2021 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Атлетик
5
Хетафе
1
был в запасе
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
Атлетик
2 : 3
Барселона
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Атлетик
2
Барселона
3
был в запасе
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 23:00
Атлетик
2 : 0
Уэска
18.12.2020 18 дек. 2020 пт 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 14 тур
Атлетик
2
Уэска
0
был в запасе
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
Реал
3 : 1
Атлетик
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 0:01
минуты: 59' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Реал
3
Атлетик
1
минуты: 59' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:00
Валенсия
2 : 2
Атлетик
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 16:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Валенсия
2
Атлетик
2
был в запасе
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 23:00
Атлетик
4 : 0
Бетис
23.11.2020 23 нояб. 2020 пн 23:00
был в запасе
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4
Бетис
0
был в запасе
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
Осасуна
1 : 0
Атлетик
24.10.2020 24 окт. 2020 сб 19:30
был в запасе
Испания. Примера, 7 тур
Осасуна
1
Атлетик
0
был в запасе
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 15:00
Атлетик
2 : 0
Леванте
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 15:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Атлетик
2
Леванте
0
был в запасе
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
Атлетик
0 : 1
Кадис
01.10.2020 01 окт. 2020 чт 20:00
был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Атлетик
0
Кадис
1
был в запасе
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
Эйбар
1 : 2
Атлетик
27.09.2020 27 сент. 2020 вс 15:00
минуты: 86' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1
Атлетик
2
минуты: 86' - 90' / Испания. Примера, 3 тур