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Олимпиада
Серхио Мора
№14
Полузащитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
30 авг. 1979 (41) год
Рост
182
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
Сезон:
2017/2018
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
Малага
0 : 1
Хетафе
19.05.2018
19 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 38 тур
Малага
0
Хетафе
1
был в запасе
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Хетафе
0 : 1
Атлетико
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Хетафе
0
Атлетико
1
был в запасе
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:00
Хетафе
1 : 1
Жирона
62'
62'
62'
29.04.2018
29 апр. 2018
вс
13:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Хетафе
1
Жирона
1
был в запасе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
Эйбар
0 : 1
Хетафе
21.04.2018
21 апр. 2018
сб
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
0
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
Валенсия
1 : 2
Хетафе
18.04.2018
18 апр. 2018
ср
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Валенсия
1
Хетафе
2
был в запасе
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:30
Хетафе
1 : 0
Эспаньол
90'
90'
90'
15.04.2018
15 апр. 2018
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Хетафе
1
Эспаньол
0
был в запасе
02.04.2018
02 апр. 2018
пн
22:00
Хетафе
0 : 1
Бетис
02.04.2018
02 апр. 2018
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
0
Бетис
1
был в запасе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
Реал Сосьедад
1 : 2
Хетафе
17.03.2018
17 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал Сосьедад
1
Хетафе
2
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
Хетафе
0 : 1
Леванте
10.03.2018
10 марта 2018
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Хетафе
0
Леванте
1
был в запасе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:45
Реал
3 : 1
Хетафе
03.03.2018
03 марта 2018
сб
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Реал
3
Хетафе
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Хетафе
3 : 0
Депортиво
25'
25'
25'
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Хетафе
3
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:00
Вильярреал
1 : 0
Хетафе
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Вильярреал
1
Хетафе
0
был в запасе
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
23:00
Хетафе
3 : 0
Сельта
19.02.2018
19 февр. 2018
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Хетафе
3
Сельта
0
был в запасе
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:00
Хетафе
0 : 0
Леганес
04.02.2018
04 февр. 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Хетафе
0
Леганес
0
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
74'
74'
74'
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1
Хетафе
1
был в запасе
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
Хетафе
1 : 0
Малага
12.01.2018
12 янв. 2018
пт
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 19 тур
Хетафе
1
Малага
0
был в запасе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
15:00
Атлетико
2 : 0
Хетафе
06.01.2018
06 янв. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Атлетико
2
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
21:30
Хетафе
2 : 0
Лас-Пальмас
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Хетафе
2
Лас-Пальмас
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:00
Жирона
1 : 0
Хетафе
35'
35'
35'
17.12.2017
17 дек. 2017
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Жирона
1
Хетафе
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
23:00
Эспаньол
1 : 0
Хетафе
27.11.2017
27 нояб. 2017
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Эспаньол
1
Хетафе
0
был в запасе
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