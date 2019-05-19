Франсис (Хавьер Герреро)
№27
Полузащитник
Подписаться
Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
Реал
0 : 2
Бетис
19.05.2019 19 мая 2019 вс 13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
Бетис
2 : 1
Уэска
12.05.2019 12 мая 2019 вс 19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2019 05 мая 2019 вс 15:00
Эйбар
1 : 0
Бетис
05.05.2019 05 мая 2019 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
29.04.2019 29 апр. 2019 пн 22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 22:30
Леванте
4 : 0
Бетис
24.04.2019 24 апр. 2019 ср 22:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
4
Бетис
0
был в запасе
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 21:45
Бетис
1 : 2
Валенсия
21.04.2019 21 апр. 2019 вс 21:45
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
10.03.2019 10 марта 2019 вс 14:00
Сельта
0 : 1
Бетис
10.03.2019 10 марта 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 20:30
Вальядолид
0 : 2
Бетис
24.02.2019 24 февр. 2019 вс 20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 14:00
Леганес
3 : 0
Бетис
10.02.2019 10 февр. 2019 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
3
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019 03 февр. 2019 вс 18:15
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 22 тур
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 22:45
Бетис
1 : 2
Реал
13.01.2019 13 янв. 2019 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 22:45
Уэска
2 : 1
Бетис
78'
78'
78'
05.01.2019 05 янв. 2019 сб 22:45
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
2
Бетис
1
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 15:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
22.12.2018 22 дек. 2018 сб 15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 18:15
Эспаньол
1 : 3
Бетис
16.12.2018 16 дек. 2018 вс 18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
02.12.2018 02 дек. 2018 вс 14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 22:45
Вильярреал
2 : 1
Бетис
25.11.2018 25 нояб. 2018 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:45
Бетис
3 : 3
Сельта
69'
69'
69'
04.11.2018 04 нояб. 2018 вс 22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
3
Сельта
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 21:45
Бетис
0 : 1
Вальядолид
21.10.2018 21 окт. 2018 вс 21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 17:15
Атлетико
1 : 0
Бетис
07.10.2018 07 окт. 2018 вс 17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 23:00
Жирона
0 : 1
Бетис
27.09.2018 27 сент. 2018 чт 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Жирона
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур