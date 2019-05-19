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Олимпиада
Франсис (Хавьер Герреро)
№27
Полузащитник
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Команда
Бетис
Гражданство
Испания
Дата рождения
11 марта 1996 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
Реал
0 : 2
Бетис
19.05.2019
19 мая 2019
вс
13:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 38 тур
Реал
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 38 тур
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
Бетис
2 : 1
Уэска
12.05.2019
12 мая 2019
вс
19:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2
Уэска
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 37 тур
05.05.2019
05 мая 2019
вс
15:00
Эйбар
1 : 0
Бетис
05.05.2019
05 мая 2019
вс
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 36 тур
Эйбар
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 36 тур
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
Бетис
1 : 1
Эспаньол
29.04.2019
29 апр. 2019
пн
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Бетис
1
Эспаньол
1
был в запасе
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
22:30
Леванте
4 : 0
Бетис
24.04.2019
24 апр. 2019
ср
22:30
был в запасе
Испания. Примера, 34 тур
Леванте
4
Бетис
0
был в запасе
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
21:45
Бетис
1 : 2
Валенсия
21.04.2019
21 апр. 2019
вс
21:45
был в запасе
Испания. Примера, 33 тур
Бетис
1
Валенсия
2
был в запасе
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
Сельта
0 : 1
Бетис
10.03.2019
10 марта 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 27 тур
Сельта
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 27 тур
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
20:30
Вальядолид
0 : 2
Бетис
24.02.2019
24 февр. 2019
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 25 тур
Вальядолид
0
Бетис
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 25 тур
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
14:00
Леганес
3 : 0
Бетис
10.02.2019
10 февр. 2019
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Леганес
3
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
18:15
Бетис
1 : 0
Атлетико
03.02.2019
03 февр. 2019
вс
18:15
минуты: 1' - 73'
Испания. Примера, 22 тур
Бетис
1
Атлетико
0
минуты: 1' - 73' / Испания. Примера, 22 тур
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
22:45
Бетис
1 : 2
Реал
13.01.2019
13 янв. 2019
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Бетис
1
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
22:45
Уэска
2 : 1
Бетис
78'
78'
78'
05.01.2019
05 янв. 2019
сб
22:45
минуты: 1' - 81'
Испания. Примера, 18 тур
Уэска
2
Бетис
1
минуты: 1' - 81' / Испания. Примера, 18 тур
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
15:00
Бетис
1 : 1
Эйбар
22.12.2018
22 дек. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Бетис
1
Эйбар
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
18:15
Эспаньол
1 : 3
Бетис
16.12.2018
16 дек. 2018
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Эспаньол
1
Бетис
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
Бетис
1 : 0
Реал Сосьедад
02.12.2018
02 дек. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
1
Реал Сосьедад
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:45
Вильярреал
2 : 1
Бетис
25.11.2018
25 нояб. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
22:45
Бетис
3 : 3
Сельта
69'
69'
69'
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
22:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
3
Сельта
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
21:45
Бетис
0 : 1
Вальядолид
21.10.2018
21 окт. 2018
вс
21:45
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 9 тур
Бетис
0
Вальядолид
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 9 тур
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
17:15
Атлетико
1 : 0
Бетис
07.10.2018
07 окт. 2018
вс
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 8 тур
Атлетико
1
Бетис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 8 тур
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
23:00
Жирона
0 : 1
Бетис
27.09.2018
27 сент. 2018
чт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 6 тур
Жирона
0
Бетис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 6 тур
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