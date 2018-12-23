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Материалы
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Олимпиада
Борха Лассо
№8
Полузащитник
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Команда
Тенерифе
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 янв. 1994 (27) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига европы групповой этап
Сезон:
2018/2019
2017/2018
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
18:15
Леганес
1 : 1
Севилья
23.12.2018
23 дек. 2018
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 17 тур
Леганес
1
Севилья
1
был в запасе
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
Реал Сосьедад
0 : 0
Севилья
04.11.2018
04 нояб. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Реал Сосьедад
0
Севилья
0
был в запасе
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
23:00
Севилья
3 : 0
Реал
26.09.2018
26 сент. 2018
ср
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Севилья
3
Реал
0
был в запасе