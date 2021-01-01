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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Марио Эрмосо
№22
Защитник
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Команда
Атлетико
Гражданство
Испания
Дата рождения
18 июня 1995 (25) лет
Рост
184
Материалы
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
У «Атлетико» провалились все, кто ругался с Рюдигером: один рано заменился, второй – удалился, третий – привез гол
#Антонио Рюдигер
18 марта, 02:31