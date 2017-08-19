Серхио Гонсалес
№29
Защитник
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Команда
Гражданство
Испания
Дата рождения
26 мая 1995 (25) лет
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:15
Жирона
2 : 2
Атлетико
19.08.2017 19 авг. 2017 сб 21:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Жирона
2
Атлетико
2
был в запасе