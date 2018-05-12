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Олимпиада
Гидо Писсаро
№19
Полузащитник
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Команда
Тигрес УАНЛ
Гражданство
Аргентина
Дата рождения
26 февр. 1990 (31) год
Рост
186
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
лига чемпионов плей-офф
лига чемпионов групповой этап
испания. кубок
Сезон:
2017/2018
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
Бетис
2 : 2
Севилья
12.05.2018
12 мая 2018
сб
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 37 тур
Бетис
2
Севилья
2
был в запасе
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:30
Севилья
3 : 2
Реал
69'
69'
69'
09.05.2018
09 мая 2018
ср
22:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 34 тур
Севилья
3
Реал
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 34 тур
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
Леванте
2 : 1
Севилья
27.04.2018
27 апр. 2018
пт
22:00
был в запасе
Испания. Примера, 35 тур
Леванте
2
Севилья
1
был в запасе
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
Депортиво
0 : 0
Севилья
17.04.2018
17 апр. 2018
вт
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Депортиво
0
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 33 тур
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
Севилья
2 : 2
Вильярреал
14.04.2018
14 апр. 2018
сб
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 32 тур
Севилья
2
Вильярреал
2
был в запасе
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:15
Сельта
4 : 0
Севилья
21'
21'
21'
07.04.2018
07 апр. 2018
сб
17:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 31 тур
Сельта
4
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 31 тур
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
Леганес
2 : 1
Севилья
18.03.2018
18 марта 2018
вс
14:00
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Леганес
2
Севилья
1
был в запасе
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:15
Севилья
0 : 2
Валенсия
10.03.2018
10 марта 2018
сб
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Севилья
0
Валенсия
2
был в запасе
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
Малага
0 : 1
Севилья
28.02.2018
28 февр. 2018
ср
21:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 26 тур
Малага
0
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 26 тур
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
Севилья
2 : 5
Атлетико
25.02.2018
25 февр. 2018
вс
22:45
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Севилья
2
Атлетико
5
был в запасе
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
Лас-Пальмас
1 : 2
Севилья
29'
29'
29'
17.02.2018
17 февр. 2018
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 24 тур
Лас-Пальмас
1
Севилья
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 24 тур
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
14:00
Севилья
1 : 0
Жирона
43'
43'
43'
11.02.2018
11 февр. 2018
вс
14:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Севилья
1
Жирона
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
15:00
Эйбар
5 : 1
Севилья
03.02.2018
03 февр. 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 22 тур
Эйбар
5
Севилья
1
был в запасе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
Севилья
1 : 1
Хетафе
28.01.2018
28 янв. 2018
вс
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1
Хетафе
1
был в запасе
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
Эспаньол
0 : 3
Севилья
20.01.2018
20 янв. 2018
сб
15:00
был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
0
Севилья
3
был в запасе
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
Реал Сосьедад
3 : 1
Севилья
51'
51'
51'
20.12.2017
20 дек. 2017
ср
23:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Реал Сосьедад
3
Севилья
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
Севилья
0 : 0
Леванте
15.12.2017
15 дек. 2017
пт
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 16 тур
Севилья
0
Леванте
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 16 тур
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
Реал
5 : 0
Севилья
09.12.2017
09 дек. 2017
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 15 тур
Реал
5
Севилья
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 15 тур
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
Севилья
2 : 0
Депортиво
02.12.2017
02 дек. 2017
сб
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Севилья
2
Депортиво
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
Вильярреал
2 : 3
Севилья
66'
66'
66'
26.11.2017
26 нояб. 2017
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 13 тур
Вильярреал
2
Севилья
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 13 тур
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