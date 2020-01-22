Алекс Гранель
№6
Полузащитник
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Команда
Жирона
Гражданство
Испания
Дата рождения
2 авг. 1988 (32) года
Рост
180
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
Жирона
0 : 3
Вильярреал
22.01.2020 22 янв. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Кубок, 1/16 финала
Жирона
0
Вильярреал
3
минуты: 1' - 90' / Испания. Кубок, 1/16 финала