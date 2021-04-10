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Педро Алкала
№19
Защитник
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Команда
Кадис
Гражданство
Испания
Дата рождения
19 марта 1989 (32) года
Рост
196
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
испания. примера
испания. кубок
Сезон:
2020/2021
2018/2019
2017/2018
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
Хетафе
-:-
Кадис
10.04.2021
10 апр. 2021
сб
15:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 30 тур
Хетафе
-
Кадис
-
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:30
Кадис
2 : 1
Валенсия
04.04.2021
04 апр. 2021
вс
19:30
был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Кадис
2
Валенсия
1
был в запасе
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
Вильярреал
2 : 1
Кадис
21.03.2021
21 марта 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Вильярреал
2
Кадис
1
был в запасе
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:00
Алавес
1 : 1
Кадис
13.03.2021
13 марта 2021
сб
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 27 тур
Алавес
1
Кадис
1
был в запасе
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
Кадис
1 : 0
Эйбар
06.03.2021
06 марта 2021
сб
20:30
был в запасе
Испания. Примера, 26 тур
Кадис
1
Эйбар
0
был в запасе
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
Кадис
0 : 1
Бетис
28.02.2021
28 февр. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 25 тур
Кадис
0
Бетис
1
был в запасе
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
16:00
Барселона
1 : 1
Кадис
21.02.2021
21 февр. 2021
вс
16:00
был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Барселона
1
Кадис
1
был в запасе
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
Кадис
0 : 4
Атлетик
15.02.2021
15 февр. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 23 тур
Кадис
0
Атлетик
4
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 23 тур
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
Реал Сосьедад
4 : 1
Кадис
07.02.2021
07 февр. 2021
вс
16:00
минуты: 46' - 90'
Испания. Примера, 22 тур
Реал Сосьедад
4
Кадис
1
минуты: 46' - 90' / Испания. Примера, 22 тур
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
Кадис
2 : 4
Атлетико
31.01.2021
31 янв. 2021
вс
18:15
был в запасе
Испания. Примера, 21 тур
Кадис
2
Атлетико
4
был в запасе
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
Севилья
3 : 0
Кадис
37'
37'
37'
23.01.2021
23 янв. 2021
сб
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 20 тур
Севилья
3
Кадис
0
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 20 тур
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
Кадис
2 : 2
Леванте
85'
85'
85'
19.01.2021
19 янв. 2021
вт
21:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 19 тур
Кадис
2
Леванте
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 19 тур
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
18:15
Кадис
3 : 1
Алавес
10.01.2021
10 янв. 2021
вс
18:15
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 18 тур
Кадис
3
Алавес
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 18 тур
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
Валенсия
1 : 1
Кадис
04.01.2021
04 янв. 2021
пн
23:00
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 17 тур
Валенсия
1
Кадис
1
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 17 тур
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:30
Кадис
0 : 0
Вальядолид
29.12.2020
29 дек. 2020
вт
23:30
был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Кадис
0
Вальядолид
0
был в запасе
24.12.2020
24 дек. 2020
чт
0:01
Бетис
1 : 0
Кадис
24.12.2020
24 дек. 2020
чт
0:01
был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Бетис
1
Кадис
0
был в запасе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:30
Кадис
0 : 2
Хетафе
20.12.2020
20 дек. 2020
вс
20:30
минуты: 1' - 90'
Испания. Примера, 14 тур
Кадис
0
Хетафе
2
минуты: 1' - 90' / Испания. Примера, 14 тур
14.12.2020
14 дек. 2020
пн
23:00
Сельта
4 : 0
Кадис
14.12.2020
14 дек. 2020
пн
23:00
был в запасе
Испания. Примера, 13 тур
Сельта
4
Кадис
0
был в запасе
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
Кадис
2 : 1
Барселона
57'
57'
57'
05.12.2020
05 дек. 2020
сб
23:00
57'
минуты: 31' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Кадис
2
Барселона
1
минуты: 31' - 90' / Испания. Примера, 12 тур
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:00
Эльче
1 : 1
Кадис
28.11.2020
28 нояб. 2020
сб
16:00
минуты: 58' - 90'
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
1
Кадис
1
минуты: 58' - 90' / Испания. Примера, 11 тур
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