Фабио Гонсалес
№27
Полузащитник
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Команда
Лас-Пальмас
Гражданство
Испания
Дата рождения
1 янв. 1997 (24) года
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 23:15
Лас-Пальмас
1 : 5
Атлетико
39'
39'
39'
26.08.2017 26 авг. 2017 сб 23:15
минуты: 1' - 65'
Испания. Примера, 2 тур
Лас-Пальмас
1
Атлетико
5
минуты: 1' - 65' / Испания. Примера, 2 тур
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 23:15
Валенсия
1 : 0
Лас-Пальмас
18.08.2017 18 авг. 2017 пт 23:15
был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Валенсия
1
Лас-Пальмас
0
был в запасе