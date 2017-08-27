Леонарду Роша
№27
Нападающий
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Команда
Леганес
Гражданство
Португалия
Дата рождения
23 мая 1997 (23) года
Рост
189
Вес
72
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 19:15
Эспаньол
0 : 1
Леганес
27.08.2017 27 авг. 2017 вс 19:15
был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Эспаньол
0
Леганес
1
был в запасе