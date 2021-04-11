Гильермо Марипан
№6
Защитник
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Команда
Монако
Гражданство
Чили
Дата рождения
6 мая 1994 (26) лет
Рост
193
Вес
80
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
Монако
-:-
Дижон
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 18:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Монако
-
Дижон
-
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
Монако
4 : 0
Метц
03.04.2021 03 апр. 2021 сб 14:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Монако
4
Метц
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
Монако
0 : 0
Лилль
14.03.2021 14 марта 2021 вс 19:05
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Монако
0
Лилль
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
Страсбур
1 : 0
Монако
03.03.2021 03 марта 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Страсбур
1
Монако
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
Монако
2 : 0
Брест
28'
28'
28'
28.02.2021 28 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 27 тур
Монако
2
Брест
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 27 тур
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
ПСЖ
0 : 2
Монако
51'
51'
51'
21.02.2021 21 февр. 2021 вс 23:00
51'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
ПСЖ
0
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 26 тур
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
Монако
2 : 2
Лорьян
14.02.2021 14 февр. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Монако
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 25 тур
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
Ним
3 : 4
Монако
07.02.2021 07 февр. 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Ним
3
Монако
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 24 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Монако
2 : 1
Ницца
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
Нант
1 : 2
Монако
45'
45'
45'
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 23:00
45'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Нант
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 1
Марсель
47'
47'
47'
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 23:00
47'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Монако
3
Марсель
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 23:00
Монпелье
2 : 3
Монако
88'
88'
88'
15.01.2021 15 янв. 2021 пт 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
2
Монако
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 20 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Монако
3 : 0
Анжер
40'
40'
40'
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
40'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Монако
3
Анжер
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Лорьян
2 : 5
Монако
89'
89'
89'
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
89'
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лорьян
2
Монако
5
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
Монако
2 : 2
Сент-Этьен
28'
28'
28'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Монако
2
Сент-Этьен
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
Дижон
0 : 1
Монако
20.12.2020 20 дек. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Дижон
0
Монако
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
Монако
0 : 3
Ланс
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Монако
0
Ланс
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
Марсель
2 : 1
Монако
12.12.2020 12 дек. 2020 сб 19:00
минуты: 46' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Марсель
2
Монако
1
минуты: 46' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
Лилль
2 : 1
Монако
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 80' - 90'
Франция. Лига 1, 13 тур
Лилль
2
Монако
1
минуты: 80' - 90' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
Монако
3 : 0
Ним
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 17:00
был в запасе
Франция. Лига 1, 12 тур
Монако
3
Ним
0
был в запасе