Ваня Вучичевич
№22
Нападающий
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 марта 1998 (23) года
Рост
188
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
18.05.2019 18 мая 2019 сб 19:00
Крылья Советов
1 : 2
Спартак
18.05.2019 18 мая 2019 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Крылья Советов
1
Спартак
2
был в запасе
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
Крылья Советов
1 : 1
Уфа
05.05.2019 05 мая 2019 вс 14:00
минуты: 34' - 90'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Крылья Советов
1
Уфа
1
минуты: 34' - 90' / Россия. Премьер-лига, 27 тур
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
Зенит
4 : 2
Крылья Советов
28.04.2019 28 апр. 2019 вс 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Зенит
4
Крылья Советов
2
был в запасе
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Урал
42'
42'
42'
25.04.2019 25 апр. 2019 чт 18:30
минуты: 1' - 46'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Крылья Советов
0
Урал
1
минуты: 1' - 46' / Россия. Премьер-лига, 25 тур
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
Динамо
1 : 0
Крылья Советов
20.04.2019 20 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
1
Крылья Советов
0
был в запасе
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
Крылья Советов
1 : 0
Рубин
12.04.2019 12 апр. 2019 пт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Крылья Советов
1
Рубин
0
был в запасе
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
Краснодар
1 : 0
Крылья Советов
06.04.2019 06 апр. 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Краснодар
1
Крылья Советов
0
был в запасе
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 17:00
Оренбург
3 : 1
Крылья Советов
03.04.2019 03 апр. 2019 ср 17:00
минуты: 82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Оренбург
3
Крылья Советов
1
минуты: 82' - 90' / Россия. Премьер-лига, 16 тур
29.03.2019 29 марта 2019 пт 18:30
Крылья Советов
0 : 1
Арсенал
29.03.2019 29 марта 2019 пт 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Крылья Советов
0
Арсенал
1
был в запасе
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
Анжи
0 : 2
Крылья Советов
15.03.2019 15 марта 2019 пт 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Анжи
0
Крылья Советов
2
был в запасе
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
Локомотив
2 : 2
Крылья Советов
02.03.2019 02 марта 2019 сб 16:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Локомотив
2
Крылья Советов
2
был в запасе
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
Крылья Советов
0 : 1
Зенит
29.10.2018 29 окт. 2018 пн 18:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Крылья Советов
0
Зенит
1
был в запасе
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 14:00
Крылья Советов
1 : 0
Динамо
06.10.2018 06 окт. 2018 сб 14:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Крылья Советов
1
Динамо
0
был в запасе
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
Рубин
2 : 1
Крылья Советов
01.10.2018 01 окт. 2018 пн 19:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Рубин
2
Крылья Советов
1
был в запасе
24.09.2018 24 сент. 2018 пн 18:30
Крылья Советов
0 : 3
Краснодар
24.09.2018 24 сент. 2018 пн 18:30
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Крылья Советов
0
Краснодар
3
был в запасе
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
Арсенал
4 : 0
Крылья Советов
15.09.2018 15 сент. 2018 сб 19:00
был в запасе
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Арсенал
4
Крылья Советов
0
был в запасе