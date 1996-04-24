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Политика
Материалы
Новости
Лучшие тексты
Олимпиада 2020
Евро-2020
Легкая атлетика
Биатлон
Водные виды
Киберспорт
Литература
Медицина
Волейбол
ЧГК
Теннис
Олимпиада
Срджан Бабич
№3
Защитник
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Команда
Гражданство
Сербия
Дата рождения
22 апр. 1996 (24) года
Рост
195
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
лига чемпионов групповой этап
лига чемпионов квалификация
лига европы плей-офф
лига европы квалификация
Сезон:
2019/2020
2018/2019
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
Тоттенхэм
5 : 0
Црвена Звезда
22.10.2019
22 окт. 2019
вт
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 3 тур
Тоттенхэм
5
Црвена Звезда
0
был в запасе
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
Бавария
3 : 0
Црвена Звезда
18.09.2019
18 сент. 2019
ср
22:00
был в запасе
Лига чемпионов Групповой этап, 1 тур
Бавария
3
Црвена Звезда
0
был в запасе