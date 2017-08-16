Билал Улд-Чих
№19
Нападающий
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Команда
Утрехт
Гражданство
Марокко
Дата рождения
28 июля 1997 (23) года
Рост
170
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Сезон:
16.08.2017 16 авг. 2017 ср 19:00
Утрехт
1 : 0
Зенит
16.08.2017 16 авг. 2017 ср 19:00
был в запасе
Лига Европы Квалификация, 4 раунд
Утрехт
1
Зенит
0
был в запасе