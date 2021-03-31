Кристиан Фасснахт
№16
Нападающий
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Команда
Янг Бойз
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
11 нояб. 1992 (28) лет
Рост
185
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
Швейцария
3 : 2
Финляндия
31.03.2021 31 марта 2021 ср 21:45
минуты: 1' - 90'
Товарищеские матчи. Сборные, Март
Швейцария
3
Финляндия
2
минуты: 1' - 90' / Товарищеские матчи. Сборные, Март