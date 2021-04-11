Жордан Лотомба
№23
Защитник
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Команда
Ницца
Гражданство
Швейцария
Дата рождения
29 сент. 1998 (22) года
Рост
177
Статистика по турнирам
Статистика
Матчи
Турнир:
Сезон:
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
Ницца
-:-
Реймс
11.04.2021 11 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 32 тур
Ницца
-
Реймс
-
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
Нант
1 : 2
Ницца
04.04.2021 04 апр. 2021 вс 16:00
минуты: 61' - 90'
Франция. Лига 1, 31 тур
Нант
1
Ницца
2
минуты: 61' - 90' / Франция. Лига 1, 31 тур
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
Ницца
3 : 0
Марсель
20.03.2021 20 марта 2021 сб 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 30 тур
Ницца
3
Марсель
0
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 30 тур
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
Лорьян
1 : 1
Ницца
14.03.2021 14 марта 2021 вс 17:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 29 тур
Лорьян
1
Ницца
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 29 тур
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
Ницца
2 : 1
Ним
90'
90'
90'
03.03.2021 03 марта 2021 ср 21:00
минуты: 62' - 90'
Франция. Лига 1, 28 тур
Ницца
2
Ним
1
минуты: 62' - 90' / Франция. Лига 1, 28 тур
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
Монако
2 : 1
Ницца
50'
50'
50'
03.02.2021 03 февр. 2021 ср 23:00
минуты: 1' - 61'
Франция. Лига 1, 23 тур
Монако
2
Ницца
1
минуты: 1' - 61' / Франция. Лига 1, 23 тур
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Сент-Этьен
31.01.2021 31 янв. 2021 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Ницца
0
Сент-Этьен
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 22 тур
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 19:00
Ланс
0 : 1
Ницца
23.01.2021 23 янв. 2021 сб 19:00
минуты: 51' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Ланс
0
Ницца
1
минуты: 51' - 90' / Франция. Лига 1, 21 тур
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
Метц
1 : 1
Ницца
09.01.2021 09 янв. 2021 сб 23:00
минуты: 66' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Метц
1
Ницца
1
минуты: 66' - 90' / Франция. Лига 1, 19 тур
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
Брест
2 : 0
Ницца
06.01.2021 06 янв. 2021 ср 21:00
минуты: 1' - 78'
Франция. Лига 1, 18 тур
Брест
2
Ницца
0
минуты: 1' - 78' / Франция. Лига 1, 18 тур
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
Ницца
2 : 2
Лорьян
18'
90'
18'
90'
18'
90'
23.12.2020 23 дек. 2020 ср 21:00
18'
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Ницца
2
Лорьян
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 17 тур
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
Ницца
1 : 4
Лион
19.12.2020 19 дек. 2020 сб 23:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 16 тур
Ницца
1
Лион
4
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 16 тур
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
Ним
0 : 2
Ницца
16.12.2020 16 дек. 2020 ср 21:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 15 тур
Ним
0
Ницца
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 15 тур
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
Ницца
0 : 1
Ренн
13.12.2020 13 дек. 2020 вс 15:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 14 тур
Ницца
0
Ренн
1
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 14 тур
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
Реймс
0 : 0
Ницца
06.12.2020 06 дек. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 87'
Франция. Лига 1, 13 тур
Реймс
0
Ницца
0
минуты: 1' - 87' / Франция. Лига 1, 13 тур
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 3
Дижон
29.11.2020 29 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 84'
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
1
Дижон
3
минуты: 1' - 84' / Франция. Лига 1, 12 тур
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 2
Монако
08.11.2020 08 нояб. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 10 тур
Ницца
1
Монако
2
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 10 тур
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
Анжер
0 : 3
Ницца
01.11.2020 01 нояб. 2020 вс 17:00
минуты: 1' - 85'
Франция. Лига 1, 9 тур
Анжер
0
Ницца
3
минуты: 1' - 85' / Франция. Лига 1, 9 тур
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
Ницца
1 : 1
Лилль
25.10.2020 25 окт. 2020 вс 19:00
минуты: 1' - 74'
Франция. Лига 1, 8 тур
Ницца
1
Лилль
1
минуты: 1' - 74' / Франция. Лига 1, 8 тур
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
Сент-Этьен
1 : 3
Ницца
68'
68'
68'
18.10.2020 18 окт. 2020 вс 18:00
минуты: 1' - 90'
Франция. Лига 1, 7 тур
Сент-Этьен
1
Ницца
3
минуты: 1' - 90' / Франция. Лига 1, 7 тур